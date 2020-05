Roger Colomina, del Cerdanyola, objectiu del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

20.05.2020 | 10:15

Els responsables esportius del Terrassa FC no només pensen en el present, sinó que també treballen en el dibuix de futur del primer equip malgrat la incertesa esportiva i econòmica actual. De moment s'han obert diferents fronts pel disseny d'una plantilla que no se sap en quina categoria competirà. Però no hi ha acords tancats, ja que l'escenari econòmic serà ben diferent segons on es jugui. Malgrat tot, un dels noms que s'ha conegut en relació amb els objectius del club és el del migcampista del Cerdanyola Roger, un futbolista sabadellenc de 22 anys que aquesta temporada ha disputat 24 partits amb el seu equip i ha fet un gol. Les converses estan força avançades, però l'Europa també persegueix el seu fitxatge