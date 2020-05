Nou model de competició per a les lligues de waterpolo

Waterpolo

Josep Cadalso

19.05.2020 | 16:18

Les lligues de Divisió d'Honor de waterpolo, tant en la categoria masculina com femenina, adoptaran la temporada vinent un nou sistema de competició amb el propòsit d'abaratir els costos dels clubs participants, seriosament afectats econòmicament per les conseqüències derivades de la crisi del coronavirus. En ambdós casos, el campionat passarà a constar de dotze equips participants, el que representa un increment d'un equip en el capítol masculí i de dos en el femení en relació amb la darrera temporada.

El sistema de competició serà idèntic en els dos casos. Els dotze equips participants quedaran distribuïts en dos grups de sis, que jugaran una primera fase a doble volta. La distribució es farà en funció de la classificació d'aquesta Lliga. Els tres primers de cada grup jugaran una segona fase en què només s'enfrontaran als equips de l'altre grup de la primera fase, comptant els resultats obtinguts contra els rivals del seu mateix grup. Els quatre primers de la segona fase disputaran un "play off" per al títol.

Els tres últims de cada grup jugaran una segona fase en les mateixes condicions que els candidats al títol per definir els descensos de categoria. La Copa del Rei i de la Reina la disputaran els quatre primers classificats de cada grup de la primera fase a la conclusió de la primera volta d'aquesta.

Aquesta modificació de la competició ha de ser aprovada per la comissió delegada de la Federació Espanyola i ha estat consensuada pels clubs participants. En escenari europeu, encara està per definir el model de les competicions europees la pròxima temporada.