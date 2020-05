Acció ofensiva de l'Handbol Terrassa, que s'ha quedat literalment a les portes de l'ascens. alberto tallón Acció ofensiva de l'Handbol Terrassa, que s'ha quedat literalment a les portes de l'ascens.

L'Handbol Terrassa no pujarà

Jordi Guillem

18.05.2020 | 21:24

a Lliga Catalana d'Handbol es va interrompre el 12 de març a conseqüència de l'estat d'arlarma. Com ha passat amb la resta d'esports de categories no professionals, la competició es va donar per acabada. Segons ha decidit la Federació Espanyola, només el primer classificat de cada territorial jugarà...