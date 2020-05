La JE Terrassa puja a Primera Catalana femenina de bàsquet

Bàsquet

Josep Cadalso

19.05.2020 | 19:30

La JE Terrassa militarà la pròxima temporada a Primera Catalana femenina de bàsquet, després que la Federació Catalana hagi fet públics tots els ascensos de les categories territorials, pendents des de la suspensió de les competicions a causa de la crisi del coronavirus. El conjunt egarenc recupera, d'aquesta forma, la categoria perduda l'any anterior. Un altre ascens destacat és el de l'equip masculí del CB Matadepera, que també puja a Primera Catalana, en el seu cas per primer cop a la història.

Aquests dos ascensos s'uneixen als dels dos equips sèniors del CN Terrassa, que han obtingut plaça a la Copa Catalunya després d'una excel·lent temporada. L'equip femení "B" del CN Terrassa puja a Tercera Catalana, de la mateixa forma que l'equip femení del CB Viladecavalls.

Les competicions territorials contemplaran la pròxima temporada importants canvis en el seu sistema de competició per donar cabuda als equips que han pujat en un exercici en el qual no s'hi han produït descensos.