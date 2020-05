La Federació proposa jugar el "play off" entre el 18 i el 25 de juliol

El Terrassa jugarà contra el Sant Andreu en la primera eliminatòria del "play off".

El Terrassa jugarà contra el Sant Andreu en la primera eliminatòria del "play off". Nebridi Aróztegui

Futbol. Tercera Divisió

19.05.2020 | 21:53

La Federació Espanyola de Futbol proposa que el "play off" d'ascens a Segona Divisió "B", en el que ha de participar el Terrassa FC, es disputi entre el 18 i el 25 de juliol. Així ho ha avançat en una circular al respecte que ha dirigit als clubs aquest dimarts. Inicialment, la primera eliminatoria es jugaria el cap de setmana del 18 i 19 de juliol. El Terrassa jugarà aquesta semifinal del "play off" contra el Sant Andreu, mentres que L'Hospitalet ho farà amb l'Europa. Els guanyadors disputaran la final el 25 de juliol. La Federació també ha manifestat la seva intenció de pagar els tests serològics de detecció de la covid-19 per a tots els equips participants en aquesta promoció. El Terrassa FC ha demanat a l'Ajuntament poder començar a entrenar al Camp Olímpic a partir de la propera setmana.