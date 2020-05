L'Handbol Terrassa no pujarà a Primera Nacional

Handbol. Lliga Catalana

18.05.2020 | 15:09

La Federació Espanyola d'Handbol no té previst que pugi cap equip de les categories territorials a Primera Nacional. L'Handbol Terrassa ocupa la segona posició de la Lliga Catalana a dos punts de distància d'un Handbol Sabadell amb qui tenia un partit pendent, sembla haver-se quedat sense opcions de pujar, com sí ho han fet l'Handbol Ègara o l'equip femení de l'Handbol Terrassa. Ricard Guardeño, president de l'Handbol Terrassa, assenyala que la Federació Espanyola els va comentar que "reservava set places, una per grup, i només pujaria el primer, en el cas de la Lliga Catalana el Sabadell". L'Handbol Terrassa continuarà, doncs, la temporada vinent a la Lliga Catalana.