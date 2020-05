Edu Mota no entrenarà la propera temporada el juvenil "A" del Jabac.

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

15.05.2020 | 18:02

Després de tres temporades com a entrenador del primer equip juvenil del Jabac, Edu Mota no continuarà la temporada vinent dirigint l'equip a la màxima categoria del futbol juvenil espanyol. Deixa les seves funcions d'entrenador després d'haver aconseguit la temporada passada l'ascens i d'haver mantingut enguany la categoria. Edu Mota seguirà, però, vinculat a l'entitat de Can Jofresa, concretament com a membre de l'àrea de rendiment i també de la comissió esportiva.