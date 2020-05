El primer equip del CN Terrassa es queda sense entrenadors

Futbol. Tercera Catalana

14.05.2020 | 16:31

Els entrenadors del primer equip del Club Natació Terrassa Andrés Luque, Santi Agustín i David López, han decidit no continuar en els seus càrrecs la propera temporada. Han passat dos exercicis al capdavant del primer equip, els dos primers que el club té un equip amateur. En el seu primer any es van proclamar campions de Lliga del grup tretzè de Quarta Catalana i van pujar a Tercera. Enguany anaven quarts al grup setè de Tercera amb 41 punts. A més, es va classificar per la Copa Catalunya Amateur, competició en la qual l'equip egarenc va superar una ronda. Tots tres han dirigit diversos equips del CN Terrassa i també han exercit de coordinadors de la secció.