Hockey. Divisió d'Honor femenina

14.05.2020 | 15:55

La davantera del CD Terrassa Laura Bruguera, una de les jugadores més talentoses de la plantilla, no seguirà jugant la temporada vinent a l'equip de Les Pedritxes. La jugadora ha arribat a un acord per fitxar per un dels millors equips de la Lliga, el San Pablo Valdeluz. Aprofitant la seva estada a Madrid, la jugadora seguirà cursant els seus estudis. La baixa de Bruguera suposa un important contratemps per al tècnic Litus Ullés.