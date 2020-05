Els dos equips del CN Terrassa jugaran a Copa Catalunya

Bàsquet

14.05.2020 | 16:17

De la mateixa manera que ha succeït amb la resta de categories no professional, la temporada de bàsquet no acabarà. I això permetrà als dos equips séniors de bàsquet del CN Terrassa pujar de categoria de cara a la temporada vinent. Tant els nois com les noies jugaran a Copa Catalunya. Serà la primera vegada a la història de l'entitat que el club té tots dos conjunts en aquesta categoria. Tots dos equips podran estrenar categoria estrenant també els nous pavellons de l'Àrea Olímpica, ja que la secció de bàsquet es traslladarà de les actuals instal·lacions del Bon Aire a la seu central de l'entitat.