Joan Solé deixa la banqueta de l'Sferic femení

Hockey patins

14.05.2020 | 03:28

L'equip femení de l'Sferic canviarà de tècnic la propera temporada. El club ha anunciat avui a través de les seves xarxes socials que Joan Solé no continuarà entrenant el conjunt terrassenc la propera temporada. Les noies de l'Sferic militen ara a la segona categoria i segueixen lluitant per tornar a una OK Lliga femenina on s'hi van estar gairebé una dècada de mabera consecutiva. El club està confeccionant el seu nou staff tècnic. Alhora, busca jugadores per reforçar els seus diferents conjunts femenins.