Joan Solé deixa la banqueta de l'equip femení de l'Sferic

Hockey patins

14.05.2020 | 03:14

L'equip de hockey patins de l'Sferic canviarà f'entrenador de cara a la propera temporada. El club ha comunicat a través de les xarxes socials que Joan Solé no seguirà dirigint el primer equip de l'entitat la propera temporada. Ja se li està buscant un substitut. Les terrassenques, que militen sctualment a la segona categoria del hockey patins femení, segueixen treballant per tornar el més aviat possible a l'OK Lliga femenina, on van militar durant gairebé ina dècada abans de descendir.

Alhora, el club busca jugadores per tal de completar els equips de les seves diferents categorirs formatives i tam é reformarà i reforçarà el co junt sénior.