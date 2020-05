Oliver Ballabriga viurà la seva tercera temporada a Tercera Divisió a Ca n'Anglada. nebridi aróztegui Oliver Ballabriga viurà la seva tercera temporada a Tercera Divisió a Ca n'Anglada.

Ballabriga ha renovat

Jordi Guillem

12.05.2020 | 20:18

l tècnic Oliver Ballabriga ha arribat a un acord total amb el San Cristóbal per tal de continuar dirigint el primer equip de l'entitat el proper exercici. L'entrenador rubinenc viurà la seva cinquena temporada a la banqueta del conjunt de Ca n'Anglada, que ha salvat la categoria per segon any consecutiu a la Tercera...