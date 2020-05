L'Atlètic, únic equip espanyol que optarà al títol europeu 2020-2021

Euro Hockey League

Jordi Guillem

12.05.2020 | 16:33

L'inevitable moviment de calendaris que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 pel que fa a les competicions europees de hockey ha donat com a resultat un canvi de regles de cara a la propera temporada. L'Atlètic Terrassa serà l'únic equip espànyol que podrà aspirar a proclamar-se campió d'Europa, mentre que l'RC Polo jugarà l'EHL Cup, una categoria "B" que només tindrà l'interès de millorar el rànking dels equips espanyols. En aquesta segona competició, encara sense seu per determinar, es definiran els classificats entre ells llocs 13 i 20.

Com a primer classificat d'una lliga inacabada, els de Can Salas disputaran una fase final amb dotze equips que es disputarà a Amsterdam per Setmana Santa, entre el dimecres 31 de març i el dilluns 5 d'abril de l'any 2021. Hi prendran part dos equips alemanys, dos dels Països Baixos, dos belgues, un espanyol, un anglès, un rus, un francès, un escocès i un irlandès.

De cara a la temporada 2021-2022, l'Euro Hockey League té previst tornar a la normalitat.És a dir, la primera fase o KO16 es jugarà a l'octubre i el KO8 per Setmana Santa.