El Club Egara jugarà l'Euro Hockey League a l'octubre a Amsterdam

Euro Hockey League

Jordi Guillem

12.05.2020 | 16:24

La ronda final de la present edició de l'Euro Hockey League on havia de prendre part el Club Egara va ser ajornada pels organitzadors, que ara han decidit que la Final Eight de la competició es disputi finalment entre el dimecres 14 i el diumenge 18 del mes d'octubre al Wagener Stadium d'Amstelveen, a uns trenta quilòmetres d'Amsterdam. La disputa d'aquesta ronda final està, òbviament, condicionada a que ho permetin les autoritats sanitàries dels Països Baixos i a la situació general de la pandèmia de la Covid-19. Si el torneig corresponent a la temporada 2019-2020 s'arriba finalment a celebrar, el conjunt que entrena Ramon Sala tindrà com a rival als quarts de final el Mannheimer alemany.