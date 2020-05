Oliver Ballabriga renova pel San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

11.05.2020 | 19:25

Oliver Ballabriga ha arribat a un ràpid acord amb el San Cristóbal per tal de dirigir l'equip el proper exercici. El tècnic terrassenc viurà la seva cinquena temporada a la banqueta del conjunt de Ca n'Anglada, que ha salvat la categoria per segon any consecutiu. En les 27 jornades disputades, els parroquials han acumulat 31 punts i han acabat la lliga en la quinzena posició. La intenció tant del tècnic com de la directiva del club era que Ballabriga continués una temporada més, com finalment ha estat. El seu "staff" tècnic continuarà també a la primera plantilla.

L'entrenador del San Cristóbal tenia la continuïtat com a principal prioritat. Ha refusat una oferta de Primera Catalana i ha decidit seguir duent les regnes d'un equip al qual va arribar a l'estiu de l'any 2016, fa ja gairebé quatre anys. El seu primer exercici, el 2016-2017, va classificar l'equip en quarta posició. La progressió va continuar i la temporada 2017-2018 va guanyar la Lliga i va assolir l'històric ascens a Tercera Divisió, una categoria que el club portava tres dècades sense visitar. Ja a Tercera, la temporada passada va acabar en la mateixa quinzena posició que ocupava actualment.