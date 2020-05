L'Europeu d'Amsterdam es jugarà del 4 al 13 de juny de 2021

Hockey

Jordi Guillem

11.05.2020

La reubicació dels Jocs Olímpics de Tòquio fins al mes de juliol de l'any 2021 ha obligat a la Federació Europea de Hockey a reprogramar l'Europeu de seleccions. Aquesta competició, que es disputarà a l'Amstelveen Stadium d'Amsterdam, estava prevista entre els dies 20 i 29 d'agost de l'any vinent i finalment es disputarà entre els dies 4 i 13 de juny del 2021, convertint-se així en el darrer gran test preolímpic de la temporada. Tant la selecció espanyola masculina com la femenina hi prendran part. El conjunt masculí, entrenat per Fred Soyez, compartirà grup amb Bèlgica, Anglaterra i Rússia. A l'altre hi haurà els Països Baixos, Alemanya, França i Gal·les. Pel que fa a la selecció femenina, les noies d'Adrian Lock tindran com a rivals de grup les seleccions dels Països Baixos, Irlanda i Escòcia. A l'altre grup competiran Alemanya, Bèlgica, Anglaterra i Itàlia. L'Europeu "B" tindrà lloc a Praga del 15 al 21 d'agost, una vegada ja disputats els Jocs de Tòquio 2021.

La presidenta de la Federació Europea, Marijke Fleuren, explicava aquest dilluns: "Estava clar que tan aviat com es reprogramessin les dates olímpiques hauríem de buscar dates alternatives per a l'Eurohockey. És com fer una mena de trencaclosques complicat en què cada peça ha d'encaixar". Fleuren entén que s'ha pres la solució correcta, ja que disputar un Europeu després d'uns Jocs no hagués estat "una opció raonable per a ningú, en especial per als jugadors".