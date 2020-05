El ministre Illa no confirma els play-off d'ascens a Segona B

La crisi del coronavirus

10.05.2020 | 20:16

A la seva roda de premsa d'avui, el ministre Salvador illa no ha confirmat que es vagin a portar a terme els play-off d'ascens a Segona i Segona Divisió B, a l'últim dels quals hauria de participar el Terrassa FC. Illa ha dit al respecte que "no hi ha una decisió presa", encara que va considerar probable que es puguin disputar a les dates previstes per la Real Federación Española de Fútbol.

La promoció d'ascens a ambdues categories s'havia de jugar al juliol i a l'agost, tot i que la confirmació definitiva depèn del Ministerio de Sanidad. Illa ha dit que "es probable que es puguin celebrar en aquestes dates s'ha de jugar, però hem de ser molt prudents. Hem de veure com evoluciona l'epidèmica, com va aquesta transició a la normalitat" i que les decisions es prendran en el seu moment en funció de criteris tècnics.

La fórmula per resoldre els ascensos a Segona B era la de jugar un play-off entre els quatre primers classificats de la Tercera Divisió: primer contra quart classificat i segon contra tercer. D'aquesta manera, el líder en el moment de la suspensió de la competició regular, l'Hospitalet, s'havia d'enfrontar a l'Europa i el Terrassa FC al Sant Andreu. Els guanyadors d'aquests partits s'enfrontarien entre ells amb l'ascens en joc.