Una acció de la final de la Copa del Rei entre Atlètic i Polo, que es van endur els barcelonins. alberto tallón Una acció de la final de la Copa del Rei entre Atlètic i Polo, que es van endur els barcelonins.

Hockey: Punt final a l'exercici

Jordi Guillem

08.05.2020 | 04:00

a comissió delegada de la Federació Espanyola de Hockey va decidir en la seva reunió de dimecres al vespre donar per acabada completament la temporada 2019-2020 en totes les categories i en totes les competicions, tant masculines com femenines. A causa de la pandèmia de la Covid-19 no es jugarà cap més...