Diego Blanco, nou entrenador del Terrassa FC

Futbol sala

08.05.2020 | 16:28

Diego Blanco serà el nou tècnic del primer equip masculí de futbol sala del Terrassa FC de cara a la propera temporada. El terrassenc dirigirà el conjunt terrassista, que milita a Primera Catalana, en substitució de Pol Montserrat, que va causar baixa per dedicar-se en exclusiva a la seva tasca com a jugador. Al costat de Diego Blanco hi haurà com a segon tècnic Ramón Cañellas, que ja va acompanyar Blanco en les seves aventures al CN Sabadell i al Pallejà. Salva Montero continuarà una temporada més com a entrenador de porters del primer equip de futbol sala del Terrassa FC.

Diego Blanco continuarà també una temporada més com a màxim responsable de la secció de futbol sala del Terrassa FC i encadenarà quatre temporades consecutives al capdavant d'una àrea que, entre masculins i femenins, compta amb un total de 19 equips i més de 240 jugadors.

Blanco, que en el moment de la seva retirada va ser el jugador amb més edat en jugar a Primera Divisió, ha estat entrenador de l'equip de futbol sala del Club Natació Sabadell de Segona Divisió B, equip que s'ha encarregat de pujar de categoria. L'egarenc va debutar com a entrenador a la PB Monistrol, quan va aconseguir en el seu debut l'ascens de categoria i ha estat entrenador de la selecció catalana de futbol platja. Va iniciar-se l'any 1994 a l'Epic Casino i d'allà va saltar al Martorell, on hi va jugar deu temporades. La seva trajectòria passa per equips com el Playas de Castellón, el Benicarló Aeroport Castelló, el Centelles, el Sala 5 Martorell i el Peñíscola.

En el seu palmarès destaquen dos campionats d'Espanya sub23 de seleccions autonòmiques (95/96 i 96/97), sis copes de Catalunya (2001-05 i 2007), ser el màxim golejador a Segona amb 40 gols al Sala 5 Martorell, dos ascensos consecutius (de Segona B a Primera) com a jugador també amb el Sala 5 Martorell i un ascens més amb el Peñíscola de Segona a Primera Divisió.