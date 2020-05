El Consell organitza els dissabtes un torneig d'escacs virtual

Escacs

07.05.2020 | 17:42

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa organitza cada dissabte, conjuntament amb l'Institut Matadepera, un torneig d'escacs on-line obert a totes les edats, des d'escolars fins a adults. A la tercera jornada, celebrada el 2 de maig, hi van participar 62 escaquistes de l'àmbit del Consell des de la categoria prebenjamí fins a la sénior. Ja es poden realitzar les inscripcions per a la quarta jornada, que tindrà lloc aquest dissabte dia 9 de maig entre les 11 del matí i la una del migdia. El termini d'inscripció s'acaba divendres a les 12 del matí. Els organitzadors faran arribar als inscrits l'enllaç per a la competició amb el corresponent mot de pas.