Totes les lligues de hockey es donen per acabades

Hockey

Jordi Guillem

06.05.2020 | 23:08

La Federació Espanyola de Hockey ha donat aquest dimecres al vespre per acabada la temporada. A causa, de la pandèmia de la Covid-19 no es jugarà cap més partit fins a l'exercici 2020-2021.Totes les lligues s'han donat per finalitzades i no hi haurà descensos. Sí ascensos. A la Divisió d'Honor masculina i femenina quedaven cinc jornades que no es jugaran. No hi haurà tampoc campions. Com a primer classificat de la competició masculina, l'Atlètic disputarà la propera Euro Hockey League juntament amb l'RC Polo, campió de la Copa del Rei. L'Stern Motor Línia 22 terrassenc i el Giner de los Ríos valencià pujaran i la propera Lliga serà de dotze equips. El hockey terrassenc hi tornarà a tenir quatre representants. La intenció és tornar a deu l'any següent.

A la Divisió d'Honor femenina passa el mateix. El Club de Campo jugarà la primera competició europea i el San Pablo Valdeluz la segona. Tampoc no baixarà ningú i el Tenis càntabre i el Jolaseta basc ascendiran. Tant la Divisió d'Honor "B" masculina com la Primera Divisió femenina es quedaran amb deu equips. Tant els Campionats d'Espanya de categorirs inferiors com la resta de competicions territorials s'han suspès també com a conseqüència de la pandèmia.