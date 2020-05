El Terrassa FC es jugarà l'ascens en un "play off" exprés

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

06.05.2020 | 15:53

La Federació Espanyola de Futbol s'ha reunit aquest dimecres de manera telemàtica con les respectives federacions territorials per tal de decidir el full de ruta fins a final de temporada. Tot i les propostes de les diferents federacions, el president Luis Rubiales ha comunicat avui que per decidir quin equip puja de cadascun dels divuit grups de la Tercera Divisió se celebrarà, tal com ja es va apuntar fa unes setmanes, un "play off" exprés. Pel que fa al grup català, el Terrassa FC haurà de superar una doble eliminatòria per pujar a la Segona Divisió "B". Els partits es jugaran en una seu i unes dates encara per determinar i a partit únic en un sol cap de setmana. Aquesta decisió, que serà ratificada divendres per la comissió delegada, ha acabat amb les especulacions sobre si acabaria pujant el primer o es faria un "play off" entre els 4 o els 8 primers. No hi haurà descensos i per tant el CP San Cristóbal, que quan es va cancel·lar la Lliga era quinzè amb 31 punts, jugarà per tercera temporada consecutiva a la Tercera Divisió.

Els quatre primers classificats s'enfrontaran entre ells. El conjunt que entrena Xevi Molist, per tant, tindrà com a rival el Sant Andreu en aquestes improvisades semifinals del "play off" d'ascens. Cal tenir en compte que en cas d'empat seria el Terrassa qui es classificaria per disputar la final, ja que a la jornada vint-i-set ocupava la segona posició amb els mateixos 53 punts que el Sant Andreu, tercer. Ni a les semifinals ni a la final no hi haurà ni pròrroga ni penals. En cas d'empat es classificarà l'equip millor classificat. A la darrera jornada de la primera volta, el Terrassa va empatar a dos gols al Narcís Sala, un resultat que li valdria per accedir a la final. Els terrassencs són segons gràcies al "goal average" general. Tenen un balanç de +23 gols per +21 dels barcelonins.

Si elimina el Sant Andreu a semifinals, el Terrassa FC es jugarà l'ascens en noranta minuts davant del guanyador de l'eliminatòria entre el CE L'Hospitalet i l'Europa. Si el rival és el conjunt gracienc, al Terrassa també li valdria l'empat per pujar a Segona "B", mentre que si s'enfronta als riberenc hauria de guanyar, ja que l'Hospi és el primer classificat del grup cinquè amb 59 punts.