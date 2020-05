El CN Terrassa veu ajornada l'actual edició de la Champions League

Waterpolo. Champions League

Jordi Guillem

05.05.2020 | 15:54

Tal com s'esperava, la LEN ha emès avui un comunicat anunciant que la present edició de la Champions League de waterpolo ha quedat definitivament cancel·lada. El CN Terrassa ocupava la cinquena posició dins del grup "B" amb 13 punts, a sis de distància de la quarta posició, que era per a un Mladost Zagreb a qui s'havia d'enfrontar en la propera de les quatre jornades de la fase de grups. Un cop cancel·lada també la Lliga de Divisió d'Honor masculina, el conjunt que prepara Dídac Cobacho s'ha quedat sense opcions de lluitar pel títol a la Final Eight, que havia d'enfrontar els quatre primers classificats de cada grup. El CN Atlètic Barceloneta liderava el grup "A" amb 25 punts. L'Eurolliga femenina, on competia el CN Sabadell, s'ha donat també per finalitzada.

La LEN ha reubicat algunes de les seves competicions. L'Europeu de waterpolo ja es va disputar al gener, però els de natació, aigües obertes, natació artística i salts, s'han ajornat per al mes de maig de l'any 2021, concretament entre els dies 10 i 23. El president de la LEN, Paolo Barelli, ha assenyalat: "Estem treballant per restablir aquestes competicions de cara a la temporada 2020-20201".