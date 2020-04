Les lligues de waterpolo es donen per acabades

Les lligues de waterpolo es donen per acabades

17.04.2020 | 19:16

Les lligues estatals de waterpolo masculina i femenina s'han donat definitivament per acabades després de la reunió que han tingut els representants dels clubs de Divisió d'Honor amb els responsables de la Real Federación Española de Natación (RFEN). Tot i la decisió, la Federació ha de fer oficial la classificació definitiva i, especialment, el repartiment de les places per a les competicions europees. La Divisió d'Honor Masculina, Liga Premmaat, en el moment de la seva conclusió (s'han disputat 15 de les 22 jornades) estava liderada per l'Atlètic Barceloneta i el Natació Terrassa era tercer. La competició femenina, de la que s'han jugat 13 de les seves 18 jornades, estava liderada pel Mataró i l'equip del Natació Terrassa era cinquè classificat.