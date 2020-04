Els equips de Tercera, conformes amb donar per acabada la lliga, però volen un play off de vuit

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 19:56

Els equips catalans de futbol es van reunir amb el president de la Federació Catalana de Futbol i el secretari general, Oriol Camacho per analitzar la proposta de la Real Federación Española de Fútbol, de donar per finalitzades les competicions i organitzar un play off d'ascens amb els quaatgre primers classificats, entre els quals està el Terrassa FC, i decretar que no hi hauria descensos. Els clubs catalans estan d'acord amb la proposta de la RFEF, però volen proposar que al play off hi participin vuit equips en lloc dels quatre que proposava la Federación.

La catalana elaborarà un informe amb la proposta dels clubs, que serà traslladada a la RFEF, que haurà de prendre una decisió definitiva. Els quatre primers classificats són L'Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu i Europa. Si és acceptada l'opinió consensuada entre els clubs catalans, també jugarien el play off, amb una sola plaça d'ascens en joc, Perelada, Vilafranca, Vilassar i Granollers. Els partits es jugarien a un sol escenari, a porta tancada i amb la mateixa mecànica proposada per la Federación Española. Abans de finals d'abril s'haurà de prendre una decisió al respecte.

El CP Sant Cristóbal, quinzè classificat evitaria definitivament el descens de catagoria, de la mateixa manera que el Juvenil del JABAC a la Lliga de Divisió d'Honor.