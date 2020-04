El Terrassa podria jugar un play off d'ascens

FUTBOL

15.04.2020 | 20:29

El Terrassa FC jugaria un play off d'ascens a Segona B i el CP San Cristóbal estaria definitivament salvat del descens si s'aprova la proposta de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de donar per acabades les competicions no professionals. La proposició serà valorada demà en reunió de la Federació Catalana de Futbol a la que assistiran els representants dels clubs terrassencs.

La RFEF planteja donar per finalitzades aquestes competicions i organitzar un mecanisme exprés uniforme a totes les comunitats autònomes, a través del qual es decidiran en una eliminatòria a partit únic; no hi haurà descensos i es podria augmentar el nombre de clubs per grup.

La RFEF ha confirmat que el seu president, Luis Rubiales, ha enviat una carta als presidents de les territorials i iniciarà una ronda de contactes per conèixer totes les sensibilitats dels agents del futbol, que s'abordaran de forma conjunta la setmana que ve. Dintre d'aquestes consultes s'emmarca la reunió del futbol català de demà dijous.

El plantejament de la RFEF desenvoluparia un mecanisme d'ascensos mitjançant un sistema d'eliminatòria a partit únic amb l'objectiu de garantir, almenys, el mateix nombre d'ascens que estava previst a l'inici de la competició.

En aquesta situació excepcional no hi hauria descensos en aquesta temporada i es treballarien els mecanismes oportuns per incrementar el nombre d'equips per grup o la creació de nous grups amb una vigència de tres o quatre anys com a màxim, fins que s'afronti de manera planificada la pertinent reestructuració perquè les competicions no professionals assoleixin un equilibri econòmic sostenible i adequat.

Aquestes actuacions es portarien a terme en Segona B, Tercera, en les competicions d'àmbit estatal del futbol femení i futbol sala i també en totes les competicions estatals de la categoria juvenil.

D'aquesta manera, es jugaria un play off d'ascens entre els quatre primers classificats del grup al qual jugarien primer contra quart i segon contra tercer, a partit únic, i després els guanyadors d'aquests dos partits. Al grup V de Tercera Divisió, l'Hospitalet, actual primer classifica, jugaria contra el quart, l'Europa i el Terrassa FC, segon, jugaria contra el Sant Andreu, tercer. Els guanyadors d'aquests dos partits jugarien entre ells i qui assolís la victòria pujaria definitivament a Segona B.

En aquest escenari, el San Cristóbal, quinzè classificat, estaria salvat i tornaria a jugar l'any que ve a Tercera Divisió i el Jabac repetiria una temporada més a la lliga de Divisió d'Honor juvenil.