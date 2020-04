L'equip del terrassenc Pol Garcia es dotzè de la lliga belga. L'equip del terrassenc Pol Garcia es dotzè de la lliga belga.

"A Bèlgica tornarem al maig"

14.04.2020 | 04:00

La lliga belga va fer trontollar la UEFA en anunciar que els clubs havien arribat a un acord per donar per finalitzada la competició abans d'hora (faltava una jornada més les eliminatòries pel títol). La resposta de l'ens europeu no es va fer esperar. Va amenaçar als equips belgues amb no deixar-los jugar...