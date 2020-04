Renovació dels seleccionadors espanyols de hockey fins la cita olímpica

01.04.2020 | 13:07

La Federació Espanyola d'Hockey ha anunciat aquest matí que ha renovat per un any als seleccionadors absoluts. D'aquesta forma, Fred Soyez i Adrian Lock continuaran al davant del combinat masculí i femení, respectivament, fins a la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio, previstos per finals de juliol de l'any 2021. Soyez i Lock tenien contracte fins a finals d'aquest any. Finalment la Federació Espanyola ha optat per renovar el seu compromís i que preparin als dos equips fins a la cita olímpica que s'ha endarrerit dotze mesos per la crisi mundial del coronavirus.