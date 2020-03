David Alegre vol arribar a Tòquio 2021. Tindrà 36 anys. David Alegre vol arribar a Tòquio 2021. Tindrà 36 anys.

Alegre diu que seguirà fins Tòquio

Redacció

27.03.2020 | 04:00

L'ajornament oficial dels Jocs de Tòquio per a l'estiu del 2021 no serà un impediment perquè el jugador de hockey terrassenc David Alegre segueixi amb el seu propòsit de retirar-se allà, en assegurar: "Seguiré un any més i els prepararé amb la mateixa il·lusió". El...