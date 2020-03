ERTO al CN Terrassa

25.03.2020 | 15:20

El CN Terrassa ha sol·licitat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERT) davant el Departament de Treball "per causes de tancament per força major". Així ho ha comunicat l'entitat esportiva als seus socis. L'ERTO estudiat afecta el 100% de la plantilla del club, "amb un impacte diferente segons la funció que porta a terme cada empleat en el seu lloc de treball". Es presenta amb caràcter retroactiu per tal que es pugui aplicar des del dia 14 de març, quan la posada en marxa del decret d'alarma va obligar el CN Terrassa a obrir les seves portes. L'ERTO durarà el que duri l'estat d'alerta "i la seva afectació", segons els dirigents del club.