Japó i el COI acorden ajornar per un any els pròxims Jocs Olímpics

Les seleccions espanyoles de hockey hauran d'esperar un any per competir als Jocs Olímpics.

La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 15:57

El Comitè Olímpic Internacional (COI) i el Govern del Japó han acordat avui ajornar en prop d'un any els pròxims Jocs Olímpics davant l'impacte que està generant en la preparació dels atletes la pandèmia de coronavirus. Així ho han decidit el primer ministre japonès, Shinzo Abe, i el president del COI, Thomas Bach, en una conversa telefònica que han mantingut avui, en la qual han estat presents altres representants de les autoritats esportives i polítiques del Japó.

"Japó, com a país amfitrió, sota les actuals circumstàncies, ha proposat que (el COI) estudiï si es pot ajornar en prop d'un any (els JJOO) perquè els atletes puguin tenir la millor condició", ha dit Abe en declaracions als periodistes. "Bach m'ha respost que està d'acord en un cent per cent", ha afegit, i ha dit: "Així que hem arribat a l'acord de realitzar els JJOO a Tòquio no més enllà de l'estiu de 2021".

Aquesta decisió, lògicament, té un impacte directe sobre tots els esportistes que estaban en la recta final de la seva preparació per la cita olímpica i que ara hauran d'esperar un any per veure complert el seu somni.