L'FIH Pro League allarga la suspensió fins al dia 17 de maig

20.03.2020 | 04:00

El hockey mundial continua paralitzat i els seus dirigents s'afanyen a allargar els ajornaments de les competicions. Fa uns dies l'Euro Hockey League va cancel·lar la Final 8 que s'havia de celebrar a Amsterdam del 9 al 13 d'abril i on el Club Egara s'havia d'enfrontar a la ronda de quarts de final al Mannheimer alemany. Ahir, la Federació Internacional de Hockey va anunciar que ha allargat l'ajornament de la segona edició de la Pro League, la competició a nivell de seleccions en la qual hi pren part la selecció espanyola masculina. No es jugarà cap partit de la Pro League ni masculina ni femenina abans del dia 17 de maig. Fins ara, la competició estava ajornada fins, com a mínim, el 15 d'abril. Ara el llistó es posa un mes més endavant, però tampoc no hi ha cap garantia que es pugui complir. L'extensió de la pandèmia del coronavirus per tot el planeta ha obligat el màxim organisme del hockey internacional a prendre aquesta nova decisió. Es preveu que cap al mes de maig es pugui publicar el nou calendari de competició.