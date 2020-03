Una acció d'un partit de mami's celebrat a les instal·lacions del Club Egara. Lluís Clotet Una acció d'un partit de mami's celebrat a les instal·lacions del Club Egara.

Hockey

El Egara acollirà el Campionat d'Espanya de Mami's i Papi's

20.03.2020 | 04:00

La Federació Espanyola de Hockey ha anunciat que la del Club Egara és l'única candidatura que els ha arribat per acollir les properes edicions dels Campionats d'Espanya de Mami's i Papi's. Òbviament, no hi ha cap data fixada per a aquestes competicions, que se celebraran de manera conjunta. El motiu és l'estat...