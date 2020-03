Andreu Enrich, en la seva etapa com a entrenador de l'equip femení de l'Atlètic Terrassa, a Can Salas. Alberto Tallón Andreu Enrich, en la seva etapa com a entrenador de l'equip femení de l'Atlètic Terrassa, a Can Salas.

Hockey

Andreu Enrich serà el proper entrenador del Mannheimer

Redacció

20.03.2020 | 04:00

El Mannheimer HC alemany ha contractat el tècnic terrassenc Andreu Enrich, de 36 anys, com a entrenador de l'equip masculí per a la pròxima temporada. Andreu Enrich assumirà la responsabilitat principal del primer equip a partir de l'1 de juny de 2020. En l'actualitat, Enrich segueix actiu com a jugador i entrenador en...