Suspeses totes les Lligues de hockey i la Pro League

Hockey

Jordi Guillem

19.03.2020 | 16:17

La Federació Espanyola de Hockey ha emès aquest dijous un comunicat en el qual decreta que totes les jornades de les Lligues Nacionals de hockey queden suspeses "provisionalment i a l'espera d'una nova programació" a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel govern per lluitar contra el Covid-19. La Federació es manté en contacte amb el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpic Espanyol, així com amb la Federació Internacional de Hockey, que han d'informar de com es desenvoluparan i en quines dates les futures competicions, com els Jocs Olímpics de Tòquio, que haurien d'arrancar el 24 de juliol. Així mateix, l'FIH ha anunciat aquest dijous que la Pro League s'ajorna fins al proper 17 de maig com a mínim. La primera data era el 15 d'abril, però en vista de les circumstàncies s'ha allargat la suspensió fins a, com a mínim, ekl 17 de maig. La Federació Catalana de Hockey també manté suspeses absolutament totes les seves competicions.