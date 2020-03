Sessions d'entrenament a casa

19.03.2020 | 04:00

La Federació Catalana de Futbol va iniciar dilluns l'entrega d'una guia d'entrenament a casa per a tots els seus federats i federades, amb la primera sessió de les quatre que es donaran a conèixer aquests dies. El programa de treball està orientat a mantenir la condició física durant aquest període transitori fins a la tornada a la competició, amb circuits complets dirigits a jugadors i jugadores de futbol i futbol sala, així com també a àrbitres. L'objectiu del pla d'entrenament és millorar els nivells de força de l'esportista i produir una important despesa calòrica, amb una pauta numerada d'exercicis multiarticulars per treballar tot el cos. Cada sessió conté dos circuits diferenciats amb sis estacions, per realitzar en tres o quatre sèries, d'entre vuit i dotze repeticions en cada moviment. Les sessions són de caràcter diari i rotatori, i estan programades per fer en una setmana.