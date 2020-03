Andreu Enrich, nou entrenador del Mannheimer alemany

Hockey

19.03.2020 | 15:15

El Mannheimer alemany ha contractat el tècnic terrassenc Andreu Enrich, de 36 anys, com a entrenador de l'equip masculí per a la pròxima temporada. Enrich, que fins la temporada passada entrenava l'equip femení de l'Atlètic Terrassa, assumirà la responsabilitat principal del primer equip a partir de l'1 de juny de 2020. Curiosament, el Mannheimer havia de ser aquesta Setmana Santa el rival del Club Egara als quarts de final de l'Euro Hockey League, que ha quedat suspesa.

En l'actualitat, Enrich segueix actiu com a jugador i entrenador en el KHC Leuven i també treballa com a assessor tècnic de la Federació Belga. Enrich inicia aquesta nova etapa avalat per una trajectòria molt rellevant. En la seva etapa com a jugador, va guanyar vuit cops el títol de la Lliga espanyola en un període d'onze anys com a component de la primera plantilla. En quatre d'aquestes temporades, va ser el capità de l'equip terrassenc.