El president de la Federació Catalana diu que les lligues s'han d'acabar

Futbol

Josep Cadalso

18.03.2020 | 11:08

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha manifestat a Diari de Terrassa que les competicions d'aquesta temporada s'acabaran, encara que sigui fora de calendari. Aquest dimarts el tema va ser tractat en una reunió dels presidents territorials amb el de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. Joan Soteras ha dit que les lligues es disputaran en la seva totalitat encara que s'hagi d'allargar el calendari inicialment previst. "La competició s'ha d'acabar. Encara que s'hagi de fer fins al juliol o a l'agost a Catalunya", ha manifestat al respecte. "Si podem tornar a competir a mitjans de maig, la competició s'acabarà. Hi han moltes maneres de fer-ho i així s'ha parlat amb la Federació Espanyola. Per això dic que, si cal, ho allargarem fins al juliol o a l'agost. No podem alterar les condicions i les bases d'una competició que està començada." Soteras va dir que el fet que els jugadors acabin contracte el 30 de juny no serà un obstacle. "Hi han fórmules legals per poder-ho resoldre. Això ja s'està contemplant a tots els nivells."