Sense lligues de waterpolo

La crisi del coronavirus. Waterpolo

13.03.2020 | 04:00

La Federació Espanyola de Natació va decidir ahir aturar les lligues nacionals de waterpolo, mesura que tindrà efecte fins a final de mes. Inicialment aquest organisme havia fixat la disputa de la propera jornada de la competició masculina a porta tancada (aquest cap de setmana no hi havia lliga femenina), però en una reunió realitzada aquest dijous s'ha decidit seguir l'exemple de la resta d'esports i paralitzar la competició de forma provisional. Per tant, el partit de dissabte entre CN Terrassa i Barceloneta previst a l'Àrea Olímpica no es jugarà. Molts clubs, jugadors i tècnics s'havien mostrat favorables a la suspensió del campionat davant l'opció de jugar a porta tancada. Aquesta setmana també s'havia suspès la propera jornada de la Champions de waterpolo. Amb la suspensió de la lliga, tota l'activitat esportiva en clau terrassenca queda paralitzada.

També cal destacar que la Federació Espanyola de Natació ha suspès altres activitats competitives de les pròximes setmanes: el Campionat d'Espanya júnior i sènior de natació artística, que s'havia de fer a Granollers del 27 al 29 de març; el Campionat d'Espanya infantil de federacions autonòmiques de waterpolo programat a Madrid del 2 al 5 d'abril; i el Campionat d'Espanya Open Màster de natació, a Barcelona del 16 al 19 d'abril.

En referència al Campionat d'Espanya Open absolut i júnior, programat a Sabadell entre els dies 1 i 5 d'abril, també s'ha suspès. La decisió es va prendre ahir a la tarda. El campionar és molt ranscendent ja que es tracta d'una prova classificatòria per als Jocs Olímpics i el Campionat d'Europa.