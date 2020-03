Una acció del partit entre els Terrassa Reds i els Argentona Bocs. Una acció del partit entre els Terrassa Reds i els Argentona Bocs.

Futbol americà. Lliga Catalana

Els Reds perden i s'allunyen de les semifinals

13.03.2020 | 04:00

En partit corresponent a la novena jornada de la Lliga Catalana, els Terrassa Reds van caure derrotats al camp de Can Boada per un marcador de 14 a 28 davant dels Argentona Bocs en un partit que ha esdevingut tot un clàssic del futbol americà de casa nostra. El duel era importantíssim per a les aspirancions d'ambdues...