El capità del Club Egara, Pere Arch, aixecant el trofeu de la Lliga de la temporada passada. Nebridi Aróztegui El capità del Club Egara, Pere Arch, aixecant el trofeu de la Lliga de la temporada passada.

Hockey. Divisió d'Honor

"Això anirà per llarg"

Jordi Guillem

13.03.2020 | 04:00

L'ajornament forçat de les Lligues de Divisió d'Honor masculina i femenina han esdevingut un autèntic maldecap per a la Federació Espanyola de Hockey, especialment tenint en compte que ens trobem en any olímpic i estava previst que la competició s'acabés a principis del mes de maig per tal que les...