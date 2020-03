Suspeses les lligues de waterpolo

Waterpolo

Josep Cadalso

12.03.2020 | 18:33

La Federació Espanyola de Natació ha decidit aquest dijous la suspensió de les lligues nacionals de waterpolo, entre elles les de Divisió d'Honor masculina i femenina amb participació del CN Terrassa. La suspensió tindrà efecte fins a final de mes.Inicialment aquest organisme havia fixat la disputa de la propera jornada de la competició masculina a porta tancada (aquest cap de setmana no hi havia lliga femenina), però en una reunió realitzada aquest dijous s'ha decidit seguir l'exemple de la resta d'esports i paralitzar la competició de forma provisional. Per tant, el partit de dissabte entre CN Terrassa i Barceloneta no es jugarà.

La Federació Espanyola ha suspès altres activitats competitives de les pròximes setmanes: el campionat d'Espanya júnior i sènior de natació artística, que s'havia de fer a Granollers del 27 al 29 de març; el Campionat d'Espanya infantil de federacions autonòmiques de waterpolo programat a Madrid del 2 al 5 d'abril; i el Campionat d'Espanya Open Màster de natació, a Barcelona del 16 al 19 d'abril. En referència al Campionat d'Espanya Open absolut i júnior, programat a Sabadell entre l'1 i el 5 d'abril, no hi ha decisió definitiva i s'estudia fer-lo a porta tancada i amb presència molt restringida de participants per la seva transcendència com a prova classificatòria per als Jocs Olímpics i el Campionat d'Europa.