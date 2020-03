Suspensió de l'EHL que el Club Egara havia de jugar per Setmana Santa a Amsterdam

Euro Hockey League

12.03.2020 | 16:53

L'Euro Hockey League ha pres la determinació de no celebrar aquesta Setmana Santa la seva Final 8 per causa de la pandèmia del Coronavirus la fase final de la competició, que s'havia de celebrar a Amsterdam. El Club Egara havia de jugar el seu partit de quarts de final davant del Mannheimer alemany el divendres dia 10 d'abril a dos quarts d'una del migdia al Wagener Stadium d'Amstelveen, a tocar d'Amsterdam. No es jugaran ni els quarts de final ni les semifinals, previstes per al diumenge dia 12 d'abril, ni el dilluns 13 la final.

El president de la junta directiva de l'EHL, Hans Erik Tuijt, ha assenyalat: Sabem que aquesta Final 8 era un dels moments més esperats per jugadors, tècnics i aficionats. Hem valorat les diferents opcions i hem pres la determinació de suspendre-la. Les circumstàncies actuals no ens deixen cap més alternativa que suspendre l'event. La salut i el benestar de tots els involucrats en la competició és la nostra principal preocupació".