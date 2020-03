La selecció espanyola suspèn la seva concentració a València

Hockey

12.03.2020

La selecció espanyola masculina de hockey ha donat per finalitzada aquest dijous la concentració que estava realitzant a València, amb dobles concentracions, i que havia de durar fins aquest diumenge. Com a prevenció contra la pandèmia de Coronavirus, els responsables de la Federació han suspès la concentració. Tot i la decisió d'Austràlia de no viatjar a València per als partits de la Pro League d'aquest cap de setmana, els homes de Fred Soyez van decidir viatjar dimarts a València per a entrenar-se. Els vint-i-tres jugadors internacionals, entre ells tretze terrassencs, i els deu integrants del cos tècnic, es troben ja en els seus respectius domicilis.