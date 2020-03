Instal·lacions municipals tancades

La crisi del coronavirus

12.03.2020 | 04:00

El Terrassa FC va anunciar ahir el tancament del Camp Olímpic, una de les instal·lacions esportives emblemàtiques de la ciutat. Per tant tota l'activitat esportiva en aquest recinte ha quedat interrompuda, fins i tot pel que respecta al primer equip. Però la previsió és que avui mateix l'Ajuntament de Terrassa decreti el tancament de tots els equipaments esportius municipals. Està previst que la mesura s'apliqui per un període de quinze dies amb el propòsit de col·laborar en la tasca de contenir la propagació del coronavirus.

A més, l'administració municipal aconsellarà, també, que els equipaments esportius de titularitat privada també tanquin les seves portes durant el mateix període.

Tot això planteja diferents escenaris a considerar. Per exemple, els primers equips de futbol del Terrassa FC i el San Cristóbal no disposaran d'un equipament per poder realitzar els seus entrenaments mentre estigui aturada la competició. La Lliga ajornarà, com a mínim, tres jornades, ja que hi ha una data intersetmanal el 25 de març. Això obligarà a comprimir el calendari i a fixar jornades entre setmana, un problema per a equips que no són professionals. Però cal veure com poden afrontar aquest calendari els dos equips si no poden preparar-se mentre estiguin tancades les instal·lacions.

També cal obrir un parèntesi en el partit de waterpolo de dissabte entre CN Terrassa i Barceloneta. La Lliga s'ha de jugar a porta tancada, però el club egarenc es podria veure sense la disponibilitat de la seva piscina per disputar aquest encontre oficial del campionat.