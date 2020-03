Futbol. Quarta Catalana

Serracanta decanta el derbi a favor de l'Escola Pia Terrassa

11.03.2020 | 04:00

El derbi terrassenc entre el Can Parellada "B" i l'Escola Pia de Terrassa es va decantar per al bàndol visitant gràcies a un gol aconseguit per Pere Serracanta al minut 31 de partit. A partir de llavors no hi va haver més gols. L'Escola Pia ha pujat fins a la desena posició. CAN PARELLADA "B", 0...