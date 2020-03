Nou partits sense perdre i 20 en plaçes de promoció d'ascens

11.03.2020 | 04:00

Malgrat que els resultats de les darreres jornades deixen entreveure algun dubte en el rendiment del Terrassa FC, el matalàs que mantenen és substancial en tots els sentits. De fet, els de Xevi Molist acumulen ara mateix nou jornades consecutives sense conèixer la derrota en la competició de Lliga. És la seva millor marca en la temporada actual. A més, els egarencs continuen demostrant una més que notable regularitat. De les 27 jornades de Lliga disputades, en 20 han estat en posicions de "play off". En les deu darreres han ocupat la segona posició del campionat. Només en una ocasió ha estat líder del grup cinquè de la Tercera Divisió. El Terrassa està empatat a punts amb el Sant Andreu, que és tercer per "gol average", i té una renda de tres punts sobre el quart classificat, l'Europa. La seva diferència sobre el cinquè classificat, el Peralada, és a hores d'ara de set punts. Una renda que sembla còmoda per assolir l'objectiu però que no és definitiva de cara al tram final del campionat.