Futbol. Primera Catalana femenina

El Món Femení "B" va caure derrotat a casa

11.03.2020 | 04:00

Novena derrota per al Món Femení Terrassa "B", que va caure a Ca n'Anglada per la mínima (1-2) davant d'un Pardinyes "B" amb el qual ha quedat empatat a 30 punts. Carmen Yera va obrir el marcador per part local als quatre minuts. Amb aquest resultat es va arribar al descans. Al segon temps, el conjunt...