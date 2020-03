Futbol. Quarta Catalana

L'UD Les Fonts recupera el lideratge del grup

11.03.2020 | 04:00

No va donar cap opció el Les Fonts a Rubí, on va guanyar per un contundent marcador de 0 a 4 davant del Juventud 25 de Septiembre "B". El Azzouzi i Varona van encarrilar el partit als primers minuts i dos gols de Jerian Dorado van deixar sense opcions els locals. El Les Fonts recupera així el lideratge del grup...